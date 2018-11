Abertura do XVI JOMEC reuniu centenas de atletas no Estádio Cel. José Bezerra nesta terça, 13

João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Centenas de atletas participantes da 16ª edição dos Jogos Municipais Esportivos e Culturais de Currais Novos – JOMEC, estiveram presentes na noite desta terça-feira (13) no Estádio Municipal “Cel. José Bezerra” para a abertura oficial de um dos mais tradicionais eventos esportivos do município. A solenidade contou com a presença do Vice-Prefeito de Currais Novos, Anderson Alves, secretários municipais, vereadores, direção da 9ª DIREC, além de professores, diretores das instituições de ensino e grande participação popular.

Com aproximadamente 3 mil atletas inscritos nas competições, o JOMEC contará com disputas em 13 modalidades nas categorias mirim, infantil e juvenil: Handebol, futebol society, futsal, judô, natação, vôlei in door, vôlei de dupla, badminton, atletismo, tênis de mesa, dama, xadrez e queimada. Neste ano, o tema dos jogos é “Esporte: Ferramenta de inclusão social”.

Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, o esporte é uma das ferramentas de transformação social. “O JOMEC é um evento de grande importância para nossas crianças e jovens e fundamental para a vida e saúde de todos eles”, comentou. Na abertura, o secretário municipal de educação, Jorian Pereira, entregou comenda de honra ao mérito ao professor e educador físico Joanilson Kelis pelos relevantes serviços prestados ao esporte no município. A solenidade também contou com a tradicional corrida do “Fogo Olímpico”, apresentações culturais e artísticas e a escolha da “Melhor Torcida”, prêmio conquistado pelo Centro Educacional Logos.

O XVI JOMEC tem como objetivo integrar os alunos das escolas de Currais Novos na prática esportiva e na construção social. As competições seguem até o próximo dia 23 de novembro.