Abertas inscrições para o novo festival de cinema do RN

Crédito: Papo Cultura Assessoria de Imprensa – Sergio Vilar

Após noite de pré-lançamento do Cine Fest RN, celebrada por protagonistas da cena do audiovisual potiguar, autoridades e imprensa, chegou a vez dos cineastas inscreverem seus filmes nas três mostras competitivas do festival, para curtas-metragens nacional e potiguar, ou longa-metragem.

As inscrições têm início nesta quinta e seguem até o próximo 25 de março. Todo o regulamento consta no site oficial do festival. Só podem participar filmes ainda sem exibição comercial. Serão selecionados cinco longas e dez curtas nacionais e outros dez potiguares.

Os filmes escolhidos pelo Conselho Curador do festival serão anunciados no site do festival e na imprensa no dia 1º de abril. Serão cinco jurados para a competição de longas e outros cinco para as duas mostras de curtas-metragem. Todos com comprovada experiência no segmento audiovisual.

Na categoria de longas, serão premiados Melhor filme (R$ 5 mil), Melhor diretor (R$ 3 mil), Melhor ator (R$ 3 mil) e Melhor atriz (R$ 3 mil). Nos curtas nacionais, o melhor filme receberá R$ 3 mil. E na mostra de curtas potiguares, premiação para Melhor curta (R$ 3 mil), Melhor diretor (R$ 2 mil), Melhor roteirista (R$ 2 mil), Melhor ator (R$ 2 mil) e Melhor atriz (R$ 2 mil).

Esta primeira edição do Cine Fest RN acontecerá entre os dias 24 e 29 de abril, com exibição dos filmes no Cinemark Natal (Midway Mall). Também haverá mostras itinerantes nas zonas Norte e Sul de Natal e na Praia da Pipa. Os filmes exibidos nessas mostras serão selecionados entre as obras inscritas e outras convidadas pelo Conselho Curador.

HOMENAGENS

Afora as mostras competitivas e itinerantes, o Cine Fest RN também promoverá homenagens, com entrega do Elefante de Ouro a um ator ou atriz, e o Elefante de Prata para um diretor ou entidade do segmento que tenham prestado importante colaboração ao desenvolvimento da arte cinematográfica brasileira. E ainda o Elefante de Bronze a uma personalidade do cinema pelo conjunto de sua obra.

CONCURSO DE FOTOGRAFIA

Paralelo à programação cinematográfica do festival, acontece o Concurso Fotográfico ‘Cultura no Elefante’, com objetivo de mostrar a diversidade cultural e as belezas turísticas do Estado potiguar. Podem participar fotógrafos profissionais ou amadores.

O regulamento para o concurso fotográfico e critérios de inscrição estão em uma sessão à parte no site. Cada participante pode inscrever até duas fotografias, que podem ser coloridas, preto e branco e conter técnicas digitais variadas, como montagens, fusões, etc.

O Conselho Curador do festival selecionará dez fotos, que ficarão expostas no hall do shopping Midway, durante os cinco dias do evento. Todos os autores selecionados receberão certificados de participação e os três primeiros receberão premiações em dinheiro.

Além do voto individual de cada membro do júri, o público também votará através de uma cédula de votação e a mais votada recebe um voto oficial no julgamento final. O resultado deste concurso e a entrega dos prêmios acontecem no último dia do festival, em 29 de abril, no Cinemark.

REALIZAÇÃO

Esta primeira edição do festival é uma realização da Engady Cine Video e Governo do Estado do RN por meio da Secretaria de Estado do Turismo do RN, com recursos do Governo Cidadão via empréstimo do Banco Mundial.