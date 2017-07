Abastecimento de Currais Novos está suspenso para execução de serviço no Açude Dourado

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informa que o abastecimento da cidade de Currais Novos, na região Seridó do Estado, estará suspenso no período que vai desta terça-feira (25) até as 18 horas da quarta-feira (26). O fornecimento teve que ser interrompido para que equipes possam fazer a instalação elétrica do flutuante no ponto de captação do Açude Dourado, que abastece a cidade.

A companhia orienta a população de Currais Novos para o uso racional da água armazenada, principalmente nesse intervalo, a fim de evitar maiores transtornos.

Paulo Freire – Assessor de Comunicação