“A Prefeitura já investiu cerca de R$ 500 mil em ações de infraestrutura hídrica neste ano”, disse Prefeito Odon Jr em reunião na CDL

Crédito: Jornalista João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Uma reunião de esclarecimentos e prestação de contas das instituições responsáveis pelo abastecimento de Currais Novos aconteceu na manhã desta quinta-feira (23) na Câmara de Dirigentes Lojistas – CDL, onde se apresentou informações importantes sobre a conclusão da adutora emergencial, assim como das ações realizadas pelos órgãos em prol da melhoria na distribuição de água para a população.

O Prefeito Odon Jr destacou as várias ações de infraestrutura hídrica realizada pela Prefeitura ao longo do ano e apresentou dados sobre os investimentos em prol da melhoria no abastecimento. “Com o abastecimento na zona rural com carros-pipa terceirizados, investimentos R$190 mil; realizamos duas compras emergenciais para melhorarmos a infraestrutura hídrica, com chafarizes e bombas, num total de R$110 mil; além dos custos com combustível, pessoal, e outros valores, já investimos em torno de R$ 500 mil”, comentou o Prefeito, ressaltando que mesmo numa situação de crise, a Prefeitura não tem medido esforços para atender a imensa demanda. “A parceria importante entre Prefeitura e CAERN para a interligação da adutora com a estação de tratamento do Dourado, possibilitou a distribuição de uma água de melhor qualidade para a população”, disse Odon Jr.

De acordo com o assessor do DNOCS, Augusto Guerra, “o abastecimento está sendo normalizado e a expectativa é que em breve a obra seja entregue em condições satisfatórias para a CAERN”. Para o Secretário Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SEMARH, Ivan Júnior, o Governo do Estado apresentará um projeto definitivo para um sistema adutor no Seridó, que interligará toda a região. “Esse sistema dará uma segurança hídrica por muitos anos para a região”, comentou.

O encontro também contou com a presença do Vice-Prefeito Anderson Alves; Presidente da CAERN, Marcelo Toscano; da Gerente Regional da CAERN, Rosy Gurgel; do chefe do escritório local da CAERN, Adelson; da Presidente da CDL Currais Novos, Francisca Galvão “Loura”; do Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, João Neto; do professor e consultor da CAERN, João Abner; e do Coordenador Substituto de Obras do DNOCS, George Pontes.