7ª Caprifeira de Coronel Ezequiel começa nesta sexta (9)

O município de Coronel Ezequiel sedia a partir desta sexta-feira (9) a 7ª Caprifeira de Coronel Ezequiel, com a participação de mil caprinos e ovinos e criadores de vários estados do Nordeste. O evento faz parte do Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias realizado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Pesca em parceria com Governo Cidadão/Banco Mundial, prefeitura e associações de criadores.

A abertura oficial está marcada para esta sexta-feira (9), às 17h, com a presença do secretário de Agricultura Guilherme Saldanha. O evento segue até domingo (11) em praça pública e inclui julgamento de animais, Feira da Agricultura Familiar, palestras e oficinas, apresentações culturais, apresentação de quadrilhas juninas e shows todas as noites.

A Agência de Fomento do RN (AGN) e o Banco do Nordeste estarão participando do evento oferecendo linhas de crédito em condições especiais para o financiamento de animais.

Programação

Sexta-feira (9)

7h – Alvorada

7h às 12h – Recepção dos criadores/expositores e animais

8h às 13h – Passagem dos animais pela Ancoc

14h – Feira da Agricultura Familiar e Economia Solidária – Fafest

14h30 – Palestra para o CMDS – Programa Garantia Safra

16h – Bingo com beneficiários do Bolsa Família

17h – Abertura oficial

22h – Início da festa com bandas no pavilhão ao lado do Mercado Público

Sábado (10)

8h – Início do julgamento das raças caprinas e ovinas – Ancoc

15h – Palestra sobre Empreendedorismo – Senar/RN

16h – Cooperativismo – Coopercacho/Sescoop

17h – Encerramento do julgamento das raças caprinas e ovinas

22h – Reinício das festividades com bandas no pavilhão ao lado do Mercado Público

Domingo (11)

8h – Programação esportiva e cultural

18h – Apresentação de quadrilhas juninas

21h – Forró pé de serra