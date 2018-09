6º Encontro de Bonecos e Bonequeiros do Teatro de João Redondo do RN será nos dias 28 e 29 de Setembro em Currais Novos

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Um dos grandes eventos de cultura popular do Rio Grande do Norte, o “6º Encontro de Bonecos e Bonequeiros do Teatro de João Redondo do RN” acontecerá nos próximos dias 28 e 29 em Currais Novos e terá uma programação diversa com apresentações na Feira Livre Municipal e Praça Tetê Salustino. Neste ano o encontro irá homenagear o brincante Francisco Ângelo da Costa (Chico Daniel ou Chico de Daniel).

O evento é realizado pela APOTB – Associação Potiguar de Teatro de Bonecos com apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo – SEMTUR e Aldann Construções, e com patrocínio do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

No dia 28 de setembro às 10h acontece à acolhida dos brincantes no “Solar das Artes”, à tarde acontecem apresentações em diversas instituições do município e à noite a partir das 19h os brincantes realizam apresentações na Praça “Tetê Salustino”. Na manhã do sábado (29) tem apresentação na Feira Livre a partir das 8h, às 14h os brincantes se reúnem no Solar das Artes, e à noite na Praça “Tetê Salustino” acontecem diversas apresentações a partir das 19h.

CHICO DANIEL

Francisco Ângelo da Costa (Chico Daniel ou Chico de Daniel), nasceu em Assu em 1941 e herdou do avô a profissão de bonequeiro. Seus espetáculos se caracterizavam pela originalidade em relação ao teatro da tradição, não apenas pelos personagens que apresentava, mas também pelas tramas das histórias inspiradas no anedotário popular, piadas de circo e outras fontes urbanas. Chico Daniel representou o RN em Encontros Nacionais e Internacionais de Bonecos, e foi considerado por Ariano Suassuana como “um dos maiores artistas populares do Brasil”. Faleceu em 2007 deixando multiplicadores de sua arte, como seus filhos Josivan e Daniel. Hoje, Chico Daniel é o nome do Teatro de Cultura Popular da Fundação José Augusto.