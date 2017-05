62ª Festa do Agricultor de Lagoa Nova foi a maior e melhor de todos os tempos

A capital serrana comemorou no fim de semana a sua 62ª Festa do Agricultor, que tem como propósito festejar as colheitas produzidas pelo homem do campo durante o ano.

Em sua primeira edição como prefeito, Luciano Santos inovou o evento que vinha perdendo brilho e público ano a ano. Nesta edição a festa ganhou estrutura digna de um grande evento turístico, com desfile estilizado com os agricultores da cidade, lanche para as comitivas, tradicional missa campal e encerramento com o show do poeta Amazan, que reuniu milhares de pessoas no “calor do meio dia” na feira livre municipal, de forma ordeira e festiva.

TORNEIRO LEITEIRO

Fazendo parte da programação da Festa do Agricultor, o 5º Torneiro Leiteiro, esse ano, se tornou um grande evento agropecuário da região serrana. Com ciclos de palestras, capacitações para os produtores, premiações e show em praça pública, ao som de Frank Miranda e banda.