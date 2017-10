5º Encontro de Bonecos e Bonequeiros do Teatro de João Redondo acontecerá em Currais Novos

Currais Novos sediará pela terceira vez consecutiva o “Encontro de Bonecos e Bonequeiros do Teatro de João Redondo” no Rio Grande do Norte, que neste ano celebra sua 5ª edição e acontecerá de 26 à 28 deste mês na Praça Tetê Salustino (Praça da Rodoviária). De acordo com o Presidente da Fundação Cultural “José Bezerra Gomes”, Ronaldo Gomes, o encontro deverá contar com a presença de 24 bonequeiros de várias cidades potiguares, além da participação de pesquisadores e palestrantes. A Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Fundação Cultural e Secretaria Municipal de Turismo promoverá o evento com o objetivo de valorizar a cultura e manter viva as tradições nordestinas. O encontro contará com a parceira da APOTB – Associação Potiguar de Teatro de Bonecos e Casa de Cultura.