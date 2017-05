44ª Exposição Agropecuária do Seridó começa nesta sexta em Caicó

A região do Seridó recebe nesta sexta (26), sábado (27) e domingo (28) a 44ª Exposição Agropecuária do Seridó, que acontece no Parque de Exposições Monsenhor Walfredo Gurgel, em Caicó. Serão 2.000 bovinos, caprinos e ovinos em exposição e uma programação diversificada, que tem como destaque o Leilão Seridó Terra do Leite, no sábado (27), com 45 lotes de animais de alta genética.

A exposição dá continuidade ao calendário do Circuito Estadual de Exposições Agropecuárias, realizado pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Agricultura, com apoio do Governo Cidadão/Banco Mundial e parceria com a Prefeitura de Caicó e associações de criadores. Além do leilão, a programação inclui exposição de animais, julgamento de raças, oficinas, fórum de discussão, missa do vaqueiro, cavalgada, feira de artesanato, apresentações culturais e shows. A Agência de Fomento do RN (AGN), o Banco do Brasil e o Banco do Nordeste estarão ofertando crédito para aquisição de animais.

A Empresa de Pesquisa Agropecuária do RN (Emparn) vai levar animais das raças Guzerá, Gir, Sindi e Pardo-Suíço para o leilão. O pagamento é facilitado em 24 parcelas sem juros com o objetivo de oferecer aos criadores potiguares a possibilidade de adquirir animais selecionados das cabeceiras dos rebanhos com alto valor genético e produtividade leiteira e, assim, expandir o trabalho de melhoramento genético desenvolvido na empresa de pesquisa.