21ª Exponovos tem início na próxima sexta, 18. Torneio leiteiro é um dos destaques da programação

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Tem início na próxima sexta-feira (18) a programação da 21ª Exposição Agropecuária de Currais Novos – EXPONOVOS, que acontecerá até o domingo, 20, com diversas atividades no Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo”, e um dos eventos em destaque neste ano será o Torneio Leiteiro.

Realizado pelo Governo do Estado através da Secretaria Estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (SAPE) e com grande apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos, a expectativa é que o evento deste ano conte com 600 animais e uma maior participação do pequeno criador.

Para melhor organização do Parque, a Prefeitura Municipal está realizando a limpeza de todo o espaço para receber os animais, estandes, expositores e a estrutura dos parceiros do evento.

A programação tem início na sexta-feira com a entrada dos animais no Parque de Exposições até às 12h. O torneio leiteiro tem início as 17h, abertura oficial às 20h, e as 22h terá apresentação cultural.

No sábado (19), às 8h tem início o julgamento de caprinos e ovinos, a partir das 8h30 a realização de diversas palestras. À noite, leilão de animais às 20h e apresentação cultural às 22h.

No domingo (20), o resultado do torneio leiteiro será divulgado às 11h30 e a saída dos animais e a entrega da premiação acontecerão às 12h.