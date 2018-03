20º Rally RN 1500 define percurso

Crédito: MBraga Comunicação – Marcelo Eduardo Braga – Mtb

O Rally RN 1500, que completa sua 20ª edição neste ano, já tem seu percurso definido. Sempre com a filosofia de proporcionar uma prova completa, com a característica de diversidade de terrenos, a organização preparou uma prova com 838 quilômetros pelo estado do Rio Grande do Norte, com 568 quilômetros de especiais (trechos cronometrados). As cidades de São Miguel do Gostoso, Assu, Currais Novos e Bom Jesus serão bases da prova deste ano.

O 20º Rally RN 1500 será válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Off-Road para carros, motos, quadriciclos e UTVs, com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

As inscrições seguem abertas e podem ser feitas no site oficial, www.rallyrn1500.com.br, até o dia 30 de março. Com a grande procura, a expectativa é de recorde de presença nas categorias Motos e UTV’s, fato que tem se repetido nos últimos anos e ratificado a força da competição.

Trechos com muita areia, sertão, pedra, riacho seco, trial, dunas e serras farão parte, mais uma vez, do cenário do 20º Rally RN 1500. São essas condições que costumam encantar e atratir pilotos e navegadores de todo o país e também do exterior ao longo de suas 19 edições. Emoção, adrenalina e muita técnica compõem a segunda etapa do Brasileiro de Rally Cross Country.

A Secretaria de Prova será montada em São Miguel do Gostoso, nos dias 10 e 11 de abril. No dia 12, os participantes saem dali com destino a Assu, com 221 km, sendo 142 km de especial. No dia 13, o trecho será com largada e chegada em Assu, em laço, com 205 km e 134 km de especial. A terceira etapa, no dia 14, será entre Assu e Currais Novos com 214 km e a maior especial da edição, com 172 km. Para fechar o rali, no dia 15 acontecerá a quarta etapa, de Currais Novos a Bom Jesus, com 198 km e 120 km de especial. A premiação será no Restaurante Tábua de Carne, na Via Costeira.

Programação do 20º Rally RN 1500

10/04 – São Miguel do Gostoso

14h00 – Abertura Secretaria de Prova

15h00 às 17h00 – Vistorias CBA e CBM

11/04 – São Miguel do Gostoso

10h00 – Abertura Secretaria de Prova

11h00 às 16h00 – Vistorias CBA e CBM.

17h00 – Fórum Rally

19h00 – Coletiva de Imprensa.

20h00 – Briefing.

12/04 – 1ª etapa

São Miguel do Gostoso x Assu

221km/142km especial.

13/04 – 2ª etapa

Assu x Assu

205km/134km especial.

14/05 – 3ª etapa

Assu x Currais Novos

214km/172km especial.

15/04 – 4ª etapa

Currais Novos x Bom Jesus

198km/120km especial.

17h Premiação.

Local da premiação: Restaurante Tábua de Carne, Via Costeira

*O roteiro poderá sofrer alterações.

Total: 838 km

Especiais: 568 km

Resultados 2017

Motos

1) Tunico Maciel (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(1)PDA), 6:49:27.

2) Gregório Caselani (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(1)SPD), 6:50:28.

3) Jean Azevedo (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(2)SPD), 6:57:11.

4) Zé Hélio (Husqvarna FE450/Ze e os Caras/(3)SPD), 7:04:18.

5) Ramon Sacilotti (KX 450F/Kawasaki/(4)SPD), 7:07:11.

Carros

1) Luiz Nacif / Filipe Bianchini (T-Rex/Mem/(1)PT1), 7:15:58.

2) Michel Terpins/ Maykel Justo (T-Rex/Mem Motorsports/(2)PT1), 7:18:47.

3) Marco Tulio Regadas / Andrews da Costa (Pajero TR4R/FD Rally Team, (1)Pt2), 8:39:19.

4) Glauber Fontoura / Minae Miyauti (Triton/FD Rally Team/(1)PBR), 9:35:47.

5) Fernando Oliveira/ Alexandre Carvalho (Triton/FR Rally Team/(1)SPD),10:14:20

UTVs

1) Francinei Souza Costa (Maverick X3/Terrabella Racing/(1)SPDA), 7:07:50.

2) Gustavo Xavier/ Deco Muniz (Polaris RZR XP 1000 Turbo/Pancadão Rally Team/(1)PRDT), 7:15:12.

3) Denisio do Nascimento/ Emilio Rockenabch (Can Am X3/Bompack Racing/(2)PRDT), 7:16:02.

4) Lucas Barroso/ Breno Rezende (Maverick X3/Terrabella Racing/(3)PRDT), 7:19:00

5) Leonardo Beleza / Rogério Almeida (RZR Turbo/Polaris Force/(2)SPDA), 7:23:19

O 20º Rally RN 1500 é uma realização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA); Federação Potiguar de Automobilismo (FPA) e Federação de Motociclismo do RN (Femorn). O patrocínio de Ale e Can-Am, com apoio é da Prefeitura de Currais Novos, Prefeitura de Açu, Prefeitura de Bom Jesus, Prefeitura de São Miguel do Gostoso. As parcerias especiais são de Sebrae, Ecocil, Gestus Soluções em Gestão, Armação Propaganda, GasGas Motos, Água Mineral Santa Maria, Arisun Pneus, Armas e Bagagens, Náutica, Aquacoco, Bom Demais, Escola Escritório, CHB Crédito, DirtAction.