A aventura vai começar. Com a participação de mais de 100 veículos, nas categorias Carros, Motos, Quadriciclos e UTVs, o 20º Rally RN 1500 começará nesta quinta-feira, dia 12 abril. E a competição já apresentará suas credenciais aos pilotos e navegadores logo na abertura, com uma etapa bastante técnica e com a tradicional diversidade de terrenos. A etapa será entre São Miguel do Gostoso e Assu, com um total de 221 km, sendo 142 de especial (trecho cronometrado). A largada está prevista para as 9h. O 20º Rally RN vai até o dia 15, com 838 km e 568 km de especiais.

O 20º Rally RN 1500 será válido pelo Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country para carros, motos, quadriciclos e UTVs, com organização da KTC Produções e supervisão da Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) e Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

“Será uma prova característica do RN logo de cara, para que todos entrem no clima. Não será apenas areia, pois teremos trechos com piçarra, terra batida e muitas pedras, colocando tudo de bom que o Rally RN 1550 tem de bom. Outro ponto forte será a beleza de toda a região, com um belo pano de fundo para a etapa”, destaca Kleber Tinoco, diretor-geral do RN 1500.

Alguns dos principais nomes do rali cross country nacional estarão presentes mais uma vez no Rally RN 1500, especialmente nesta edição histórica. Nas motos, há nomes como Jean Azevedo, Zé Hélio, Wesley Macedo, Brunin Leles, Luciano Gomes, Danilo Gomes, Gregório Castelani e Moara Sacilotti. Nos UTVs, as duplas Leandro Torres/ Lourival Roldan, campeões do Rally Dakar em 2017, Riamburgo Ximenes / Flávio Franca, crias do RN1500, e Denisio do Nascimento / Idali Bosse, nos quadriciclos estarão Wescley Dutra e George Ximenez. Já na Carros, estarão os pilotos Fabrício Bianchinni, Paulo Góes, Lucas Moares e Glauber Fontoura, entre outros, são alguns dos destaques.

O Rally RN 1500 está intimamente ligado ao desenvolvimento do esporte no país. Ao longo de suas 19 disputas, contribuiu para o surgimento de novos pilotos e navegadores. Com sua tradicional variedade de terrenos – areia, serra, sertão, pedras, entre outros -, exige habilidade dos participantes em várias situações, bem como uma perfeita estratégia para superar para desafios sem forçar demais o equipamento.

Roteiro

No dia 12, os participantes saem de São Miguel do Gostoso com destino a Assu, com 221 km, sendo 142 km de especial. No dia 13, o trecho será com largada e chegada em Assu, em laço, com 205 km e 134 km de especial. A terceira etapa, no dia 14, será entre Assu e Currais Novos com 214 km e a maior especial da edição, com 172 km.

Para fechar o rali, no dia 15 acontecerá a quarta etapa, de Currais Novos a Bom Jesus, com 198 km e 120 km de especial. A premiação será no Restaurante Tábua de Carne, na Via Costeira, em Natal/RN.

Programação do 20º Rally RN 1500

12/04 – 1.ª etapa

São Miguel do Gostoso x Assu

221km/142km especial.

13/04 – 2ª etapa

Assu x Assu

205km/134km especial.

14/05 – 3ª etapa

Assu x Currais Novos

214km/172km especial.

15/04 – 4ª etapa

Currais Novos x Bom Jesus

198km/120km especial.

17h – Premiação.

Local da chegada: Restaurante Tábua de Carne, Via Costeira, Natal/RN.

*O roteiro poderá sofrer alterações.

Total: 838 km

Especiais: 568 km

Resultados 2017

Motos

1) Tunico Maciel (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(1)PDA), 6:49:27.

2) Gregório Castelani (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(1)SPD), 6:50:28.

3) Jean Azevedo (Honda CRF 450 X/Honda Racing Rally Team/(2)SPD), 6:57:11.

4) Zé Hélio (Husqvarna FE450/Ze e os Caras/(3)SPD), 7:04:18.

5) Ramon Sacilotti (KX 450F/Kawasaki/(4)SPD), 7:07:11.

Carros

1) Luiz Nacif / Filipe Bianchini (T-Rex/Mem/(1)PT1), 7:15:58.

2) Michel Terpins/ Maykel Justo (T-Rex/Mem Motorsports/(2)PT1), 7:18:47.

3) Marco Tulio Regadas / Andrews da Costa (Pajero TR4R/FD Rally Team, (1)Pt2), 8:39:19.

4) Glauber Fontoura / Minae Miyauti (Triton/FD Rally Team/(1)PBR), 9:35:47.

5) Fernando Oliveira/ Alexandre Carvalho (Triton/FR Rally Team/(1)SPD),10:14:20

UTVs

1) Francinei Souza Costa (Maverick X3/Terrabella Racing/(1)SPDA), 7:07:50.

2) Gustavo Xavier/ Deco Muniz (Polaris RZR XP 1000 Turbo/Pancadão Rally Team/(1)PRDT), 7:15:12.

3) Denisio do Nascimento/ Emilio Rockenabch (Can Am X3/Bompack Racing/(2)PRDT), 7:16:02.

4) Lucas Barroso/ Breno Rezende (Maverick X3/Terrabella Racing/(3)PRDT), 7:19:00

5) Leonardo Beleza / Rogério Almeida (RZR Turbo/Polaris Force/(2)SPDA), 7:23:19

