20ª EXPONOVOS tem início nesta sexta-feira, 07, no Parque de Exposições “Dr. José Bezerra”

A 20ª edição da Exposição Agropecuária de Currais Novos – EXPONOVOS tem início nesta sexta-feira (07) no “Parque de Exposições Dr. José Bezerra de Araújo” e contará com uma programação diversificada até o domingo (09) com leilões, palestras, feirinha de artesanato e shows culturais. A Exposição deverá reunir mais de mil animais entre bovinos, caprinos e ovinos, que serão destaques do “Leilão Seridó Terra do Leite”, que acontecerá no sábado à noite.

Com a parceira da Prefeitura Municipal de Currais Novos, a Exponovos é uma realização do Governo do Estado através da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, e tem apoio de associações de criadores e diversos parceiros.

Confira a programação divulgada pela Secretaria Estadual de Agricultura para a 20ª EXPONOVOS

Sexta-feira (7)

8h – Início das atividades da 20ª Exponovos

10h – Feirinha de Artesanato

14h – Mensuração e pesagem de caprinos e ovinos

Sábado (8)

08h – Início do julgamento de caprinos e ovinos

09h às 12h – Mesa Redonda “Desafios da Bacia Leiteira do Seridó”

Participantes:

Técnicos da EMPARN (Alexandre Wanderley – Diretor da Emparn)

Técnicos da EMATER (Cátia Lopes – Diretora Geral da Emater/RN)

Produtor Francisco Alves Sobrinho (Chicão) – Experiência exitosa

10h – Feirinha de artesanato

17h – Abertura oficial com a presença do governador e secretário da SAPE

19h – Leilão Seridó Terra do Leite

Domingo (9)

10h – Feirinha de artesanato

11h – Início da saída dos animais

12h – Encerramento da 20ª Exponovos