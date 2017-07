20ª EXPONOVOS foi lançada nesta segunda, 03. Evento acontecerá de 7 à 9 de julho

Um dos maiores eventos agropecuários da região Seridó, a EXPONOVOS, foi lançado na manhã desta segunda-feira (03) no Salão Nobre da Prefeitura de Currais Novos, em solenidade que contou com a participação de autoridades e representantes de entidades e empresas parceiras do evento, que este ano celebra sua 20ª edição e acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de julho no Centro de Treinamento e Parque de Exposições “Dr. José Bezerra de Araújo” (CENTEPE), em Currais Novos.

Participaram do evento, o Prefeito e Vice-Prefeito de Currais Novos, Odon Jr e Anderson Alves; a secretária municipal de agricultura de Currais Novos, Fátima Barros; o representante da Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, Cleudo Joventino; o presidente da ANORC, Marcelo Passos; o Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da Região Seridó e Vice-Presidente da FAERN, Ivonaldo Diniz; Acácio Brito e Sheyson Medeiros do SEBRAE; o vice-prefeito de Cerro Corá, Zeca Araújo; o gestor regional da EMATER, Geraldo Mozart; Eduardo Melo, representando a ANCOC; Aureliano, da Sertão Seridó; secretários municipais, imprensa e demais parceiros do evento.

O prefeito Odon Jr ressaltou a importância da EXPONOVOS para os produtores locais e da região, e reafirmou o compromisso do município em fortalecer o evento. “Queremos potencializar ainda mais este evento e planejarmos para 2018 um novo calendário, fortalecendo assim as parcerias e as ações”, disse o prefeito. Para o Vice-Prefeito Anderson Alves, a EXPONOVOS “valoriza o pequeno produtor rural”. “A programação foi montada com muito esforço e planejamento”, comentou.

A 20ª EXPONOVOS terá em sua programação feira de produtos artesanais, apresentações culturais, exposição de animais, comercialização de bovinos, caprinos e ovinos, além de uma mesa redonda promovida pela EMATER que terá como discussão central “os desafios da produção de leite no Seridó”.

A Exponovos é uma realização do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Currais Novos, ANCOC, ANORC, e demais parceiros como a EMATER, Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária, entre outros.