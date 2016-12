2017: o ano da incerteza

O ano de 2017 é de pura incerteza seja na política, seja na economia. Até o mandato presidencial está sob risco por causa do avanço das investigações da Lava Jato, que prometem continuar atingindo o governo.

Outra ameaça que paira sobre o Palácio do Planalto é uma ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que investiga a prática de abuso de poder em benefício dos candidatos Dilma Rousseff e Michel Temer.

Enquanto o voto do ministro-relator deste caso, Herman Benjamin, do TSE, está previsto inicialmente para fevereiro, a maior delação da História deve ser homologada em março. Isso significa que logo no primeiro trimestre haverá muitos tremores para sacudir a cena política brasileira.

O processo no TSE contra a chapa Dilma-Temer está realizando as últimas perícias, além de buscas de documentos, em um trabalho alentado realizado pelo tribunal, e que promete ser balizador para essas investigações no futuro.

Se levar à condenação dos acusados, tem o poder, como manda a Constituição, de provocar a segunda vacância do cargo de presidente. Neste caso, o processo de escolha do sucessor para terminar este tumultuado mandato seria por eleições indiretas. Há articulações para se encontrar outras caminhos constitucionais.

A megadelação da Odebrecht, com os seus 77 executivos e ex-executivos ouvidos em varias cidades neste mês de dezembro, pautará a política no ano de 2017. Os depoimentos podem provocar, segundo fontes da Lava Jato ouvidas pelo blog, a maior implosão dentro da política brasileira.

Por baixo, mais de cem políticos serão alvejados pelas informações prestadas aos procuradores da República. As investigações que nascerão, somadas às que estão em andamento, devem reorganizar as forças políticas do país.

Na retrospectiva passada, afirmei que o combate à corrupção ia avançar, atingindo políticos com foro privilegiado em Brasília, com novas delações que prometiam 2016 como um ano turbulento e difícil. O número de investigados da Lava Jato pela Procuradoria Geral da República, entre pessoas físicas e jurídicas, chegou a 364 divididos em 81 inquéritos.

Além do forte avanço das investigações, testemunhamos em 2016 o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, o segundo na história brasileira. Um dos motivos da queda foi a grave crise econômica produzida por seu governo, lembrado também na retrospectiva passada.

A crise avançará sobre 2017, mas o ano pode ter alguns pontos de alívio, como a inflação mais baixa e a redução dos juros. O problema é que a sensação de desconforto permanecerá – com o alto índice de desemprego –, levando a incerteza para dentro das famílias.

