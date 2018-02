1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a circular pelo RN

Crédito: Assessoria de Comunicação do Sesc

A 1ª Mostra Sesc de Cinema vai começar a exibir gratuitamente no Rio Grande do Norte os 34 curtas e longas metragens vencedores, oriundos das cinco regiões do país – incluindo dois curtas potiguares. A estreia será em Natal na próxima quarta-feira (21 de fevereiro), às 18h30, no Sesc Cidade Alta. A iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc RN), instituição do Sistema Fecomércio, circulará em março nas cidades de Mossoró, São Paulo do Potengi, Caicó, Macaíba e Nova Cruz.

Na capital, a abertura contará com um bate-papo com cineastas e equipes dos curtas potiguares selecionados pelo concurso nacional do Sesc: “O menino do dente de ouro” e“Ainda não lhe fiz uma canção de amor”, além de diretores à frente de algumas obras exibidas. A Mostra fica em cartaz até dia 27 de fevereiro no Sesc Cidade Alta.

Em Mossoró e São Paulo do Potengi, a 1ª Mostra Sesc de Cinema exibe filmes de 5 a 9 de março; em Caicó, de 5 a 16 de março. Em Macaíba e Nova Cruz, a população poderá assistir aos filmes entre os dias 12 e 16 de março. As exibições são gratuitas e acontecem em horários variados, sempre na unidade Sesc do município.

A programação de filmes por cidade está disponível no site do Sesc RN, o www.sescrn.com.br.

Sobre a Mostra Sesc de Cinema

A Mostra Sesc de Cinema pretende difundir a produção cinematográfica brasileira que não chega ao circuito comercial de exibição, sendo um espaço de lançamento e promoção de artistas de todo o país.

Além da premiação com um contrato de licenciamento, a Mostra certifica os destaques de melhor roteiro, filme, direção de fotografia, desenho de som, direção de arte, direção de elenco e montagem.

Na edição 2016/2017, primeira do projeto, 1.250 filmes foram inscritos. Destes, 957 foram habilitados a participar do concurso, sendo 640 oriundos das capitais e 317 das cidades do interior dos 27 estados brasileiros. 121 filmes foram premiados nas mostras estaduais, com licenciamento para exibição no âmbito de seus estados de origem e indicados para concorrer à vaga na mostra nacional. O resultado da 2ª Mostra Sesc de Cinema (2017/2018) será divulgado no segundo semestre de 2018.