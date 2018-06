18ª Corrida da Fogueira acontecerá no próximo dia 16 e inscrições se encerram no dia 14

Crédito: João Bezerra Júnior – Assessor de Comunicação

Uma das mais tradicionais provas de atletismo do Estado, a Corrida da Fogueira em Currais Novos celebra sua 18ª edição no próximo dia 16 de junho e deverá contar com a participação de atletas de vários Estados que disputarão o título em diversas categorias, desde Fraldinha (07 à 09 anos) até a categoria Master (Com mais de 70 anos). As inscrições acontecem até o próximo dia 14 de junho no site www.fnatletismo.com.br e são gratuitas.

As inscrições para as categorias fraldinha, dentinho, pré-mirim e mirim acontecem na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Rua Vereador José Sales Sobrinho), e é obrigatória a cópia do RG ou certidão de nascimento.

A prova principal terá 6.9KM de acordo com o regulamento disponibilizado no site, e percorrerá as principais avenidas do centro da cidade, sendo a largada em frente à Prefeitura Municipal. A “Corrida da Fogueira” é uma realização da Prefeitura Municipal de Currais Novos e conta com o apoio da Federação Norte-Rio-Grandense de Atletismo.