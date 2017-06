17º edição do projeto Vila Cidadã acontece nesta quarta-feira (21) em Itajá

O município de Itajá recebe nesta quarta-feira (21), a 17º edição do projeto Vila Cidadã. O evento será a partir das 9h, na praça de eventos e serão ofertados os serviços de emissão de carteira de identidade, CPF, carteira do artesão, ações da Secretaria de Saúde com a realização de testes rápidos de HIV/Aids, sífilis, glicemia, doação de preservativos, verificação de pressão arterial, ações do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti), serviços do Detran, cadastro para vagas de emprego pelo Sine-RN, entre outros.

“O Vila Cidadã foi pensado para atender quem precisa de serviços básicos como a emissão da carteira de identidade, orientação jurídica, entre outros. É um programa que valoriza o cidadão, promovendo um dia de lazer, educação e cidadania”, afirmou a secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social, Julianne Faria.

O Vila Cidadã é um projeto do Governo do RN, coordenado pela Sethas-RN, que tem o objetivo de levar para perto da população os serviços públicos oferecidos pelo Estado, além de oferecer um dia de lazer, educação, cidadania e cultura. Até agora já foram contabilizados cerca de 36 mil atendimentos nas 16 edições, que foram realizadas em: Mãe Luiza, Jardim Progresso, Leningrado, Conjunto dos Garis, Felipe Camarão, Lajes, Pedro Avelino, Parnamirim, Serra de São Bento, São Miguel, Mossoró, Currais Novos, Caicó, São José de Mipibu, Areia Branca e Serra Caiada.