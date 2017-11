15º JOMEC acontecerá de 13 à 23 de novembro

A 15ª edição dos Jogos Municipais Esportivos e Culturais de Currais Novos – JOMEC tem início na próxima segunda-feira (13) e se estendem até o dia 23 de novembro com competições em 13 modalidades e 2 competições especiais: Futsal, Atletismo, Tênis de Mesa, Judô, Natação, Handebol, Queimada, Badminton, Vôlei de Dupla, Vôlei de Quadra, Futebol Society, Dama, Xadrez, além da “Noite Cultural” e “Rainha do JOMEC”. As modalidades de Jiu-jitsu e Karatê terão apresentações demonstrativas.

O JOMEC deverá contar com a participação de 3 mil atletas de 27 escolas (públicas, privadas e federal), com idades entre 7 e 18 anos. Participam desta edição as escolas: LOGOS, CIVE, CCT, EJM, Única, Capitão Mor Galvão, Manoel Salustino, IVP, Creuza Bezerra, Esther Galvão, Tristão de Barros, Sílvio Bezerra de Melo, IFRN, AABB Comunidade, Nossa Senhora, Salustiano Medeiros, Francisco Rosa, Castelo Branco, Cipriano Lopes Galvão, Justino Dantas, PHG, Ausônio Araújo, Trindade Campelo, Socorro Amaral, Gilson Firmino, Francisco Leônis, e Centro Municipal de Ensino Rural.