120 Ciclistas participaram do 1º Eco Pedal Currais Novos no domingo, 30

A chuva e o percurso de 48 Km em meio à paisagem belíssima da caatinga nesse período chuvoso deram um toque de adrenalina aos 120 ciclistas que participaram do “1º Eco Pedal Currais Novos” que aconteceu no domingo, 30, e que percorreu comunidades rurais como Totoró, Malhada da Areia e Trangola. Realizado pela “Mel Bike” através de Cleber Martins, o evento contou com grande apoio da Prefeitura Municipal de Currais Novos através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEMTUR). Na recepção aos ciclistas no Parque de Exposições, o Prefeito Odon Jr e a Secretária da SEMTUR, Ana Albuquerque, deram as boas vindas aos participantes e agradeceram a presença de todos no evento. “Foram 120 participantes e muitos ciclistas de outras cidades, e a Prefeitura foi parceira deste evento devido a importância da divulgação turística para a nossa cidade”, disse o Prefeito. Devido o sucesso de inscrições e de satisfação dos ciclistas, a coordenação do evento já anunciou a data da edição de 2018, que acontecerá em 29 de abril.